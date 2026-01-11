Barcelona gana la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en un clásico vibrante

Con un doblete de Raphinha y una actuación decisiva de Pedri, el equipo azulgrana se impuso en Yeda y levantó su 16ª Supercopa de España ante un Real Madrid que luchó hasta el final.

El FC Barcelona se proclamó campeón de la Supercopa de España tras derrotar por 3-2 al Real Madrid en un intenso clásico disputado en Yeda, Arabia Saudita. En un duelo cargado de emociones, el conjunto dirigido por Hansi Flick fue más efectivo en los momentos clave y se apoyó en la inspiración del brasileño Raphinha, autor de dos goles que terminaron marcando la diferencia en el marcador.

El equipo merengue, bajo la conducción de Xabi Alonso, apostó por un planteamiento defensivo con línea de cinco que buscó contener el dominio de balón del Barcelona. Sin embargo, la movilidad de Pedri y la capacidad ofensiva de Lewandowski y Raphinha rompieron ese esquema. El brasileño abrió el marcador tras una jugada individual y luego volvió a aparecer en el complemento para adelantar nuevamente a su equipo cuando el partido parecía inclinarse hacia el empate.

Real Madrid, lejos de rendirse, encontró respuestas en Vinícius Junior, quien marcó un gol de gran factura y volvió a mostrar su mejor versión tras una larga sequía. A ello se sumó el tanto de Gonzalo García, que puso el 2-2 parcial y mantuvo viva la ilusión blanca. Pese a esos esfuerzos, el cuadro madridista pagó el desgaste físico y la falta de contundencia en los minutos finales.

RESISTIÓ AL RIVAL

En el tramo decisivo, el Barcelona supo administrar la ventaja y resistir los intentos desesperados del rival, incluso tras la expulsión de Frenkie de Jong. Con una defensa ordenada y un Joan García seguro bajo los tres palos, los azulgranas cerraron una victoria que los consagra campeones y refuerza su dominio en la Supercopa, celebrando así un nuevo título ante su eterno rival.