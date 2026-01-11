Luis Advíncula tras fichar por Alianza Lima: “Vengo a cumplir un sueño familiar"

El flamante fichaje y lateral derecho, Luis Advíncula, se refirió por primera vez a las razones que lo llevaron a jugar por el club Alianza Lima, destacando que su decisión responde a un "sueño familiar".

El jugador de 35 años, cuyo contrato con el club aliancista lo vincula hasta finales de 2027, agradeció a Boca Juniors por facilitar su salida pese a tener vínculo vigente. Sobre su paso por el conjunto argentino, el jugador hizo un balance positivo a pesar de reconocer un bajón en su rendimiento en los últimos tiempos.

Advíncula viajó a Montevideo para integrarse a la pretemporada del equipo tras firmar su contrato y aseguró que en Alianza Lima lo hicieron "sentir bien desde el minuto 1". Explicó que su regreso al fútbol peruano, tras 15 años en el exterior, se debió principalmente a un tema familiar.

Agradecimiento a Boca Juniors y balance de su etapa

"Tenía un tema familiar, el club felizmente me ayudó a poder salir", afirmó el defensa en declaraciones a TyC Sports, expresando su gratitud hacia el presidente de Boca, Román Riquelme, quien accedió de inmediato a su solicitud.

"Contento, creo que si bien en los últimos años no estuve muy bien, en líneas generales fue un paso bueno", señaló. Advíncula no estuvo presente en el campo durante el partido de la Serie Río de la Plata, donde Alianza cayó 1-0 ante Independiente de Avellaneda.