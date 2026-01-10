Joao Grimaldo fue anunciado como nuevo jugador del Sparta Praga de República Checa

El delantero de la Selección Peruana deja el Partizan de Serbia y continuará su carrera en el histórico club checo, que destacó su velocidad, técnica y capacidad ofensiva.

Pegó el salto. Joao Grimaldo fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Sparta Praga, uno de los clubes más importantes de República Checa, marcando así un nuevo capítulo en su carrera en el fútbol europeo. El atacante peruano llega procedente del Partizan de Belgrado, equipo con el que disputó la última temporada en el fútbol serbio.

A través de un comunicado, el club checo confirmó la incorporación del jugador y destacó su llegada como una de las principales apuestas del mercado invernal. “Joao Grimaldo se convierte en el segundo refuerzo de la ventana de transferencia invernal. El representante peruano proviene del Partizan Belgrado”, informó el Sparta Praga en su cuenta oficial de Instagram.

Tomás Rosicky, exjugador del Arsenal y actual directivo del club, explicó que Grimaldo llamó la atención del área deportiva principalmente por sus actuaciones con la Selección Peruana. “Joao llamó nuestra atención principalmente en los partidos de la Selección. Es un jugador ofensivo rápido, técnicamente fuerte y muy activo”, señaló al justificar su fichaje.

RESPALDAN SU FICHAJE

El exfutbolista checo también resaltó la versatilidad y el desequilibrio del atacante nacional, asegurando que puede desempeñarse tanto por las bandas como por carriles interiores. “Puede jugar por la línea y aprovechar los espacios. Beneficiará al equipo tanto en combinación como en situaciones individuales gracias a su buen driblin”, afirmó Rosicky.