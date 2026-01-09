¡Un "rayo" cayó en Matute!: Alianza Lima anuncia el fichaje de Luis Advíncula

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima confirmó lo que ya venía siendo un secreto a voces: El fichaje del lateral Luis Advíncula, quien llega para reforzar al cuadro blanquiazul tras jugar las últimas 5 temporadas en Boca Juniors.

"Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas. Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", publicó el conjunto victoriano en su cuenta oficial de X, dándole la bienvenida al "Rayo".

Advíncula de 35 años vestirá su tercera camiseta en el torneo local, anteriormente defendió los colores de Juan Aurich y Sporting Cristal. El mundialista nacional viajará el día de mañana a Uruguay para sumarse a la pretemporada del equipo.

EL OCTAVO EN LLEGAR

De esta forma, Advíncula se convierte en el octavo fichaje confirmado de Alianza Lima para este año y se suma a las incorporaciones de Jairo Vélez, Luis Ramos, Alejandro Duarte, Cristian Carbajal, D'Alessandro Montenegro y los extranjeros Federico Girotti (Argentina) y Mateo Antoni (Uruguay).