Jorge Fossati aclara que nunca se opuso a entrenar en Campo Mar: "Hay mentirosos"

El director técnico Uruguayo. Jorge Fossati, llegó a Lima por temas personales y volvió a referirse a su salida de Universitario de Deportes, club con el cuál logró el ansiado tricampeonato, sin embargo, no fue suficiente para que su etapa en el cuadro crema se prolongue.

En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Jorge Chávez, el estratega descartó categóricamente que su salida del cuadro crema se deba a una serie de exigencias a la Directiva, y calificó de "mentirosos" a quienes difunden dichos rumores.

"Yo ya aclaré bastantes cosas y he dicho con claridad que hay mentirosos y dije por qué (...) no inventen que yo no quiero ir a entrenar a Campo Mar, que pedí chárter y todo eso. Hoy estar en el medio de personas que mienten y es el mundo de fútbol de hoy, lamentablemente y preocupantemente", dijo.

EL CARIÑO POR LA "U"

No obstante y pese a su salida, Fossati ratificó el cariño que le guarda al equipo de Ate: "A mí no me cambia para nada los sentimientos que tengo para Universitario, siempre van a ser los mejores", sostuvo.