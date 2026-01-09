Cartagena sobre el frustrado fichaje de César Inga a la MLS: "Me hubiera gustado que venga"

El futbolista del Orlando City, Wilder Cartagena, se pronunció tras conocerse que Universitario de Deportes rechazó una oferta del Kansas City de la MLS por el lateral César Inga, frustrando así su salida al exterior.

En entrevista para "Nada que No Sepa", el volante de contención lamentó que el joven jugador del cuadro crema no haya podido fichar el cuadro norteamericano y confesó que le hubiera gustado que venga.

"Sí, justo vi la noticia, creo que ayer en la noche justo me enteré de eso, creo que primero, lamentable que no pueda haber salido a una liga como la MLS. La verdad que hubiera gustado que venga Inga, si tenía la posibilidad, como se habló, de que venga a una liga así, a la edad que él tiene, por cómo está llevando su carrera en estos momentos, creo que le hubiera servido mucho", dijo.

HABLA SU REPRESENTANTE

Por su parte, Narciso Algamis, representante de César Inga, cuestionó la decisión de la directiva merengue y señaló que el futbolista de 23 años estaría emocionalmente afectado por no haber podido dar el salto al extranjero.

"Te imaginas lo golpeado que está el jugador. Hace un mes que estamos con este tema. Ayer se definió que no va. Estuvimos hablando por teléfono. Lo sentí golpeado, bien golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien y rinda", sostuvo.