FPF exhorta a Universitario a pronunciarse por dichos de Álvaro Barco sobre la Liga 1

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) se pronunció públicamente tras las declaraciones del gerente de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, a las que calificó como “inexactas” y que, según indicó, “afectan la imagen del fútbol peruano”. En su comunicado, la entidad señaló que tomó conocimiento de los dichos del exrepresentante del Consorcio Fútbol Perú y consideró necesario fijar una posición institucional frente a expresiones que, a su criterio, no reflejan el estado actual del campeonato nacional.

La FPF sostuvo que desde que la organización de la Liga 1 pasó a su ámbito, el torneo registró avances concretos, precisando que “hoy es un torneo mejor organizado y con mayor valor como producto deportivo”. En ese sentido, remarcó que “el valor del naming rights y de los patrocinios se incrementó” y que “los ingresos por derechos de televisión aumentaron en un 20% para cada club”, además de asumir “costos operativos que antes no se cubrían”, lo que permitió —según el comunicado— que los clubes cuenten con mayores recursos disponibles.

FPF rechaza perjuicio económico y defiende la descentralización televisiva

Respecto a los cuestionamientos económicos, la Federación fue enfática al señalar que “la FPF no le ha ‘quitado’ dinero a ningún club” y recordó que “son los propios clubes los que administran su economía”. Asimismo, defendió el nuevo esquema de transmisiones, indicando que la descentralización de los derechos de televisión permitió que los encuentros se emitan “por diferentes canales y operadores”, a diferencia de lo ocurrido durante “más de diez años”, cuando el torneo estuvo en manos de “una sola empresa” sin —según la entidad— potenciar el producto deportivo.

Finalmente, la FPF expresó su desacuerdo con los calificativos empleados por Álvaro Barco hacia el campeonato y lamentó que se le denomine “cadáver” a “un torneo que le ha permitido a su club haber sido campeón en los últimos tres años y haya recibido ingresos sin precedentes”, precisando que dichas afirmaciones “afectan a todo el fútbol peruano”. En ese marco, exhortó al Club Universitario de Deportes a pronunciarse, considerando “la responsabilidad que su cargo implica” y el “daño reputacional ocasionado” al campeonato nacional.