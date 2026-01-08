Agente de César Inga cuestiona a la "U" por rechazar oferta de la MLS: "No se le puede cortar las alas"

Narciso Algamis, representante del futbolista de Universitario de Deportes, César Inga, se pronunció tras conocerse que el cuadro crema decidió rechazar una oferta del Kansas City de la MLS por el lateral izquierdo.

En declaraciones para "Nada que no sepa", el agente del jugador expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por la directiva crema y precisó que ello representaría un estancamiento en el desarrollo profesional del marcador crema.

"Se presentó una propuesta que tuvo un par de idas y vueltas, como toda negociación. Al final Universitario decide no venderlo por un tema deportivo. La ‘U’ es el dueño del pase del jugador y uno no puede hacer nada, pero tampoco se le puede cortar las alas al futbolista. Estas oportunidades no se dan todos los días. Perú no es un país que exporta jugadores en gran cantidad año tras año", dijo.

¿CÓMO SE ENCUENTRA INGA?

En ese sentido, Narciso Algamis señaló que César Inga se encontraría afectado tras frustrarse su salida al extranjero: "Te imaginas lo golpeado que está el jugador. Hace un mes que estamos con este tema. Ayer se definió que no va. Estuvimos hablando por teléfono. Lo sentí golpeado, bien golpeado. Ahora hay que trabajar con él para que esté bien y rinda", dijo.