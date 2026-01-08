Jesús Pretell, nuevo jugador de LDU: "Es un sueño y una gran responsabilidad"

El futbolista peruano, Jesús Pretell, brindó sus primeras declaraciones tras oficializarse su llegada a la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, club al cuál defenderá tras cinco temporadas en Sporting Cristal.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de X del cuadro albo, el mediocampista de 26 años expresó su felicidad por este nuevo reto en su carrera y aseguró que es "un sueño" llegar a uno de los equipos más grandes del fútbol ecuatoriano.

"Hola, soy Jesús Pretell y hoy comienza un nuevo desafío en LIGA, llegar al Rey de Copas es un sueño y una gran responsabilidad. Trabajo y sacrificio al servicio del equipo, ¡vamos por todo, albos!", se oye decir al jugador.

PEDIDO DE TIAGO NUNES

Cabe precisar que Pretell, quien tendrá su primera experiencia en el extranjero, llega al club por pedido del entrenador Tiago Nunes, quien lo dirigió en el cuadro cervecero durante la temporada 2023.