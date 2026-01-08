Del Rímac a Quito: LDU anuncia el fichaje de Jesús Pretell

A través de sus redes sociales, la Liga Deportiva Universitaria (LDU) de Quito, anunció la contratación del mediocampista peruano, Jesús Pretell, quien llega para reforzar al equipo tras cinco temporadas en Sporting Cristal.

"¡Bienvenido al Rey de Copas, Jesús! Jesús Pretell llega al cuadro albo para dejar el alma por estos colores ¡Vamos LIGA!", publicó el cuadro ecuatoriano en su cuenta oficial de X, dándole la bienvenida al futbolista.

Cabe precisar que Pretell, quien tendrá su primera experiencia en el extranjero, llega al club por pedido del entrenador Tiago Nunes, quien lo dirigió en el cuadro cervecero durante la temporada 2023.

De esta forma, Pretell iniciará el 2026 en el fútbol ecuatoriano y se suma a la lista de futbolistas peruanos que jugaron en LDU, como Roberto "Chorri" Palacios y Paolo Guerrerom quien ganó la Copa Sudamericana del 2023 con el cuadro albo.