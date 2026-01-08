FBC Melgar suma a su quinto refuerzo: viene desde México

FBC Melgar continúa reforzando su plantel de cara a la temporada 2026 y confirmó la incorporación del centrocampista mexicano Javier Salas Salazar, quien se convierte en el quinto refuerzo del conjunto arequipeño. El futbolista de 32 años llega en condición de agente libre tras su último paso por el FC Juárez de la Liga MX.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club dominó, donde se destacó la trayectoria y el aporte que brindará el mediocampista. “Javier llega a la Rojinegra para aportar seguridad, experiencia y equilibrio, tras su paso por clubes como Puebla, Cruz Azul y Atlas; listo para defender nuestros colores junto a Arequipa”, señaló la institución mistiana en su publicación oficial.

Salas militó en el FC Juárez durante tres temporadas, periodo en el que disputó un total de 58 partidos oficiales. Dentro de su palmarés resalta la obtención de la Copa México Apertura 2018 con Cruz Azul, uno de los títulos más importantes de su carrera profesional.

LOS OTROS REFUERZOS

Con esta incorporación, Melgar ya suma cinco refuerzos para el 2026. El primero en llegar fue el delantero argentino Pablo Erustes, quien espera obtener la nacionalidad peruana en los próximos días. Luego se concretó el retorno del atacante Jeriel de Santis, seguido por el fichaje de Franco Zanelatto desde el fútbol griego, y del defensor mexicano Jesús Alcántar como cuarto refuerzo del plantel rojinegro.