Paolo Guerrero descartó usar la ‘9’ de Alianza Lima en la temporada 2026

Paolo Guerrero puso fin a las especulaciones sobre el dorsal que utilizará en la temporada 2026 con Alianza Lima y dejó en claro que no vestirá la emblemática camiseta número 9, la cual quedó vacante luego de la salida de Hernán Barcos. El delantero nacional aseguró que seguirá usando el número 34, tal como lo hizo desde su llegada al club a mediados del 2024.

La partida del ‘Pirata’ Barcos marcó el cierre de una etapa importante en el conjunto blanquiazul, ya que el argentino fue capitán, referente y uno de los máximos ídolos recientes de la institución. Durante cinco temporadas, el atacante llevó la ‘9’, número tradicionalmente asociado al principal goleador del equipo, lo que generó expectativa sobre si Guerrero asumiría ese rol simbólico.

Previo al viaje del plantel a Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata, Guerrero fue consultado sobre el tema y fue tajante en su respuesta. “Voy a usar la 34”, afirmó el ‘Depredador’, descartando cualquier posibilidad de pedir el dorsal que lo acompañó durante gran parte de su carrera profesional y en la selección peruana.

¿QUIÉN USARÁ LA ‘9’?

Con la decisión del atacante de 42 años, la camiseta número 9 quedará disponible para otros delanteros del plantel, entre ellos Luis Ramos y el argentino Federico Girotti, recientes incorporaciones del club. Guerrero, quien anotó 18 goles la última temporada entre Liga1 y Copa Libertadores, fue renovado por un año más y seguirá siendo una de las principales piezas ofensivas de Alianza Lima.