¿Podrías responder la preguntas que no supieron Riveros y Di Benedetto? Mira aquí que tanto sabes del Perú

Desde cantantes y frutas hasta leyes e historia. Conoce algunas de las preguntas que formularon en el examen de nacionalización que no aprobaron Riveros y Di Benedetto.

La reciente evaluación de nacionalización rendida por los futbolistas Williams Riveros y Matías Di Benedetto ha puesto bajo la lupa el tipo de conocimientos que el Estado peruano exige a los extranjeros que buscan obtener la ciudadanía por naturalización. Si bien el examen no es de carácter público, han trascendido algunas preguntas que permiten identificar el nivel y el enfoque de esta prueba administrativa.

El contenido de la evaluación apunta a medir nociones básicas de historia, civismo, geografía y cultura general del Perú. Entre las interrogantes conocidas figuran temas como la organización social del Imperio incaico, el rol del ayllu como núcleo comunitario, así como hechos históricos relevantes, como el primer grito de libertad liderado por Francisco de Zela en Tacna en 1811.

Preguntas de cultura general y civismo que evalúa la nacionalización peruana

Otras preguntas se enfocan en aspectos institucionales y de integración regional, como el estatus del Perú dentro del Mercosur, además de disposiciones legales vigentes, por ejemplo, el tiempo mínimo de residencia legal requerido para solicitar la nacionalidad peruana, que es de dos años. También se incluyen temas de identidad nacional, como los símbolos patrios, donde se consulta qué elemento del escudo representa la riqueza de la fauna del país.

El examen incorpora, además, referencias culturales ampliamente reconocidas, como la identificación de Santa Rosa de Lima como la primera santa de América o el reconocimiento internacional del tenor Juan Diego Flórez. A ello se suman preguntas sobre productos de origen peruano, como la lúcuma, lo que confirma que la prueba busca verificar un conocimiento general del país y no una formación especializada, siendo un requisito que puede rendirse en más de una oportunidad.

¿Qué se pregunta en el examen de nacionalización? Algunos ejemplos que explican su alcance

¿Cuál era la base de la organización social inca formada por un grupo de familias unidas por vínculos de sangre o territorio?

El tuquyricuy El aiyu * Los chaskis

¿Cuál es el río más caudaloso del mundo que nace en los andes peruanos?

Río Ucayali Río Amazonas * Río Marañón

Según la normativa un extranjero puede solicitar la nacionalidad peruana por naturalización tras residir legalmente en el país por un periodo mínimo de:

1 año 2 años * 5 años

¿En qué ciudad del Perú se dio el primer grito de libertad por parte de Francisco de Zela en 1811?

Lima Tacna * Cusco

¿Cuál es el estatus actual del Perú dentro del bloque regional Mercosur?

Miembro pleno Estado asociado * No tiene ninguna relación

¿Quién fue la primera santa de América y patrona de Las Filipinas?

Santa Rosa de Lima * Sor Ana de los Ángeles Santa Catalina

En el escudo nacional, ¿qué animal representa la riqueza de la fauna peruana?

El cóndor El puma La vicuña *

¿Quién es el tenor peruano de fama mundial reconocido como uno de los mejores en la actualidad?

Gian Marco Juan Diego Florez * Pedro Suárez- Vértiz

El Perú es una república democrática, ¿cómo se define el tipo de Gobierno según su soberanía?

Unitaria, representativa y descentralizada * Federal y absolutista Monarquía parlamentaria

¿Cuál de estas frutas es de origen peruano tiene forma ovalada y es utilizada para postres por su color naranja intenso y sabor dulce?