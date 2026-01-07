Pedro Aquino ILUSIONADO con la llegada de Luis Advíncula a Alianza: “Encajaría muy bien aquí”

Luego de que Boca Juniors anunciara que Luis Advíncula no continuará en el plantel, se conoció que el próximo destino del defensor de la Selección Peruana se encontraría en el fútbol nacional, específicamente en Alianza Lima.

En medio de esta situación, el volante del equipo blanquiazul, Pedro Aquino, destacó el posible arribo de ‘Lucho’ al combinado íntimo y aseguró que sería de mucha utilidad para el entrenador Pablo Guede. Además, la ‘Roca’ recordó momentos que vivió con Advíncula en Sporting Cristal y la blanquirroja.

“Es un buen amigo mío y creo que encajaría muy bien aquí. Hablo siempre con él. Creo que vamos a recordar viejos tiempos”, precisó el mediocampista mostrando su ilusión de la llegada del ‘Rayo’ a La Victoria.

BUSCARÁN EL TÍTULO NACIONAL ESTE 2026

De acuerdo a Pedro Aquino, el plantel de Alianza Lima se encuentra preparado para conseguir el título del fútbol peruano este 2026. “Estamos, pero como siempre digo, somos veintitantos jugadores y todos estamos aptos para complacer al hincha”.