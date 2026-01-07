Barcelona venció 5-0 al Athletic Club y jugará la final de la Supercopa de España

Con el propósito de conseguir su primer título del 2026, Barcelona mostró autoridad en Arabia Saudita y venció 5-0 al Athletic Club y logró conseguir su boleto para disputar la final de la Supercopa de España. El combinado dirigido por Hansi Flick espera al ganador del compromiso que disputarán este jueves Real Madrid y Atlético de Madrid.

MOMENTOS IMPORTANTES DEL PARTIDO

La apertura del marcador llegó a los 22 minutos de la primera instancia, después de que Ferrán Torres aprovechara una desatención y con un disparo engañoso terminó imponiéndose al golero Unai Simón para decretar el 1-0.

A los 30’, los blaugranas alargarían su ventaja y, tras una jugada colectiva por la zona izquierda del campo, un centro al ras de Raphinha fue interceptado por Fermín López, quien con un zurdazo venció a Simón para colocar el 2-0.

Cuatro minutos posteriores al tanto de Fermín, Roony Bardghji se inventó una jugada de ensueño por la parte derecha del terreno de juego y, con un tiro no tan potente que se coló entre las manos del portero rival, puso el 3-0.

Raphinha también logró su gol y a los 38 minutos, el brasileño ingresó al área de Unai Simón y con un zurdazo potente se impuso al golero español y decretó el 4-0. Para poner la cereza al pastel, una vez el futbolista de la ‘Canarinha’ apareció en el marcador y a los 52’, un tiro violento ingresó a las redes de Simón.

Con este resultado, Barcelona aseguró su presencia en la final del torneo, la cual se disputará este domingo 11 de enero, esperando al Real Madrid o Atlético de Madrid. ¿Hansi Flick podrá conseguir su primer título de este 2026?