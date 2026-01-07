Williams Riveros y Matías Di Benedetto reprobaron el examen de nacionalización peruana

Malas noticias en Ate. Los futbolistas de Universitario de Deportes, Matías Di Benedetto y Williams Riveros, no lograron aprobar el examen de nacionalización para obtener la ciudadanía peruana y así jugar la temporada 2026 sin ocupar plaza de extranjero.

Ambos jugadores cremas estuvieron el pasado 31 de diciembre en nuestro país, cuando el plantel ya se encontraba de vacaciones, para rendir el examen correspondiente, sin embargo, según fuentes de RPP el paraguayo y el argentino no lograron aprobar.

¿QUÉ PASARÁ CON ELLOS?

Cabe precisar que para Universitario de Deportes, la nacionalización de Riveros y Di Benedetto son esenciales para la conformación de su plantilla en la temporada 2026. Es importante señalar que, pese a que no aprobaron el examen, cada persona tiene derecho a rendir la prueba hasta 3 veces.

La fecha para el nuevo examen de nacionalización es el próximo viernes 30 de enero. En caso de que ambos jugadores logren aprobar, en Universitario calculan que entre el 15 y 20 de febrero los referidos jugadores podrían obtener sus nacionalizaciones.