Fernando Cabada sobre la salida de Barcos: "En el fútbol, parte de la dinámica es el recambio"

El administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada, se pronunció sobre la salida del experimentado delantero, Hernán Barcos, quien pese a ser un referente del equipo, no recibió el respaldo de la Directiva para permanecer en el club la próxima temporada.

En entrevista para Latina Deportes, el titular del cuadro Blanquiazul señaló que la salida del "Pirata" responde a un "recambio" planteado por la directiva. Asimismo, pidió no "personalizar" el caso del delantero.

"No personalizaría tanto, la gente personaliza mucho y no se dan cuenta que son varios los jugadores que han salido. En el caso de Hernán, es una figura icónica y es una persona a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico como figura internacional en Alianza, pero no centraría las cosas ahí. En el fútbol, parte de la dinámica es el recambio. Hay altas, bajas, fichajes y no renovaciones", dijo.

LE OFRECIÓ CARGO EN EL CLUB

En ese sentido, Cabada reveló que conversó personalmente con Barcos y le ofreció permanecer en el club asumiendo un cargo en la directiva, no obstante, el delantero argentino optó por continuar su carrera en FC Cajamarca.

"Personalmente hablé con Hernán y él lo sabe. Le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que estoy seguro que podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza. Él tiene un tiempo para pensarlo, está en otros retos ahorita. Decidió seguir jugando y es algo que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano", sostuvo.