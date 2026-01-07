Vuelve al "Rojo Matador": Roberto Mosquera dirigirá a Sport Huancayo este 2026

Está de regreso. El director técnico peruano, Roberto Mosquera, dirigirá nuevamente a Sport Huancayo en la próxima temporada de la Liga 1, tras su paso por Alianza Universidad de Huánuco (Alianza UDH), según informaron diversos medios

La directiva huancaína habría decidido apostar nuevamente por la experiencia del entrenador nacional, descartando varios nombres de técnicos extranjeros que tenían en carpeta para la elección del nuevo DT.

Cabe precisar que el estratega de 69 años dirigió al "Rojo Matador" entre el 2010 y 2011, logrando una campaña decente que le permitió dar el salto a Sporting Cristal en la temporada 2012.

SE VA ARMANDO EL EQUIPO

Sport Huancayo continúa armando de a pocos su plantel para este 2026 y de momento ha oficializado las contrataciones de Jeremy Rostaing, el argentino Franco Caballero y el delantero colombiano Yorleys Mena.