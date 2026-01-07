Luis Advíncula confirma su salida de Boca Juniors: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

¡Es oficial! El futbolista Luis Advíncula confirmó este miércoles 7 de enero, su salida del club argentino Boca Juniors tras rescindir de manera consensuada su contrato luego de cinco temporadas.

Durante una entrevista con El Canal de Boca, el lateral derecho indicó que atraviesa "un momento familiar medio complicado" y que la dirigencia del cuadro xeneize accedió a su pedido de retornar a su país.

"Es complicado irte de un club así, pero nada, así es la vida. Estoy agradecido", declaró Advíncula. "Ellos accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país, así que, como te digo, no me alcanzará la vida para agradecer lo que han hecho por mí", complementó el futbolista, quien destacó el buen trato recibido por la institución durante su proceso personal.

Balance positivo de su etapa en el club

Sobre sus sensaciones tras su paso por Boca Juniors, el peruano aseguró que cumplió un sueño. "Cumplí el sueño de venir a jugar a un club tan gigantesco como este. Pasé por todo. Me tocó pasar por todo en este club, de ser criticado... siempre intenté dar lo mejor", señaló en la entrevista.

Gratitud y reconocimiento al entorno

Advíncula se mostró profundamente agradecido por el trato recibido. "Siempre voy a estar agradecido por cómo me trataron. Es impresionante lo que se vive acá adentro, es como una familia y se va a extrañar". El defensor deja el club tras un periodo donde experimentó tanto reconocimiento como críticas, consolidándose como una figura relevante del xeneize.