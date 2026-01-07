Gustavo Dulanto y Cristiano da Silva: ganaron al Real Madrid y ahora se reencuentran en la Liga 1

El flamante refuerzo de Sport Boys y el nuevo fichaje de Sporting Cristal fueron protagonistas del inolvidable triunfo de Sheriff Tiraspol en la Champions League 2021.

La Liga 1 Te Apuesto 2026 traerá un reencuentro con sabor a hazaña internacional. Cristiano da Silva, reciente incorporación de Sporting Cristal, y Gustavo Dulanto, quien vestirá la camiseta de Sport Boys tras dejar ADT de Tarma, volverán a verse las caras luego de haber compartido uno de los momentos más recordados del fútbol europeo reciente.

Ambos futbolistas coincidieron en Sheriff Tiraspol durante la histórica campaña de la Champions League 2021, cuando el modesto club de Moldavia sorprendió al mundo al derrotar por 2-1 al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Aquel triunfo quedó marcado como uno de los mayores batacazos del torneo continental.

En ese encuentro, disputado el 28 de septiembre de 2021, Dulanto y Cristiano fueron titulares en la zaga defensiva de Sheriff, sosteniendo al equipo ante el poderío del cuadro español. Los goles del conjunto moldavo fueron obra de Jasurbek Yakhshiboev y Sébastien Thill, mientras que Karim Benzema descontó para el Madrid desde el punto de penal.

RIVALES EN LA LIGA 1

Hoy, con nuevos retos en el fútbol peruano, ambos defensores reviven ese pasado glorioso desde veredas distintas. Cristiano buscará consolidarse como pieza clave en Sporting Cristal, mientras que Dulanto intentará aportar experiencia y liderazgo en Sport Boys, en un campeonato que promete cruces con historias que trascienden fronteras.