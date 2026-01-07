Felipe Chávez tuvo estreno soñado con Bayern Múnich: gol y asistencia en triunfo por 5-0 ante RB Salzburgo

El lateral peruano-alemán brilló en el amistoso de pretemporada del conjunto bávaro y se perfila como una alternativa real para el reinicio de la Bundesliga.

Felipe Chávez comenzó el 2026 de manera inmejorable al marcar su primer gol y aportar una asistencia en la victoria por 5-0 del Bayern Múnich frente al RB Salzburgo, en un partido amistoso disputado como parte de la preparación para el regreso de la Bundesliga. El futbolista peruano-alemán dejó una grata impresión en su debut con el primer equipo y despertó ilusión entre los hinchas peruanos.

El defensor ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Raphael Guerreiro y, en apenas 37 minutos en el campo, fue determinante en el marcador. A los 71’, Chávez participó en el segundo tanto del Bayern con una precisa asistencia a Lennart Karl, demostrando claridad ofensiva y buena lectura del juego por la banda.

Cuatro minutos después, el joven lateral coronó su destacada actuación al anotar su primer gol con el cuadro bávaro. Tras un centro rasante de Karl, Chávez apareció en el área como un atacante más y definió con decisión para vencer al arquero austriaco, sellando una noche inolvidable en su primera experiencia de pretemporada con el plantel principal.

OPCIÓN PARA KOMPANY

El rendimiento del peruano no pasó desapercibido para el técnico Vincent Kompany, quien viene evaluando alternativas de cara a la segunda parte de la temporada. Con este auspicioso debut, Felipe Chávez se perfila como una opción válida en el esquema del Bayern Múnich, que este domingo enfrentará a Wolfsburgo en el reinicio oficial de la Bundesliga.