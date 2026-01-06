Luis Advíncula deja Boca Juniors y podría convertirse en refuerzo de Alianza Lima

El lateral peruano llegó a un acuerdo para rescindir su contrato con el club argentino y tiene todo encaminado para continuar su carrera con el equipo blanquiazul.

Luis Advíncula no continuará en Boca Juniors. Así lo confirmó el periodista argentino Emiliano Raddi, quien informó que el futbolista peruano alcanzó un acuerdo para rescindir su vínculo con el club “Xeneize” y seguir su carrera en el Perú. El defensor, de 35 años, se prepara para cerrar una etapa importante en el fútbol argentino tras varias temporadas en el cuadro de La Ribera.

El principal destino de Advíncula será Alianza Lima. De acuerdo con información del periodista Denilson Barrenechea, existe un acuerdo total entre el jugador y la directiva íntima, con los términos contractuales ya definidos. Con la salida de Boca resuelta, el club blanquiazul solo espera ultimar detalles para anunciar su fichaje y presentarlo como refuerzo para la temporada 2026.

Desde Argentina señalan que la dirigencia de Boca Juniors no pondrá trabas a la desvinculación del lateral derecho, entendiendo que su ciclo en el club está cumplido. La pérdida de la titularidad frente a Juan Barinaga y el proceso de reestructuración del plantel fueron factores clave para que ambas partes decidieran separar sus caminos de mutuo acuerdo.

¿VIENE A LA PRETEMPORADA?

El plan de Alianza Lima es integrar a Advíncula de inmediato a la pretemporada. Por ello, el jugador no arribará a Lima en primera instancia y viajará directamente a Uruguay para unirse a los trabajos del equipo, evitando así la presión mediática. De concretarse su llegada, el “Rayo” se convertirá en uno de los fichajes más importantes del mercado peruano, reforzando la experiencia y jerarquía del conjunto victoriano.