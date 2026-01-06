Lionel Messi hace increíble CONFESIÓN: “Soy más raro que la mier**, disfruto estar solo”

Una entrevista realizada a Lionel Messi en diciembre del 2025 fue publicada este martes, donde se conocieron algunos pasajes desconocidos del astro argentino, quien hizo increíbles confesiones sobre su vida profesional y sentimental.

En las revelaciones, el campeón del mundo en Qatar 2022 mencionó que muchas veces tiene inconvenientes; sin embargo, no se lo hace saber a su vínculo cercano para que puedan ayudarlo. Además, el futbolista del Inter Miami aseguró que es una persona diferente a las convencionales.

"Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Disfruto mucho estar solo. Soy mucho de comerme las cosas, de guardarme todo para adentro, de comerme los problemas; cambié mucho, pero aún soy así", comentó.

¿SERÁ ENTRENADOR AL TÉRMINO DE SU CARRERA?

Al ser consultado sobre su futuro después de colgar los chimpunes, Lionel Messi descartó plenamente que pueda hacerse cargo de un equipo como estratega. “Técnico, la verdad que no me veo; mánager me gusta, pero si te tengo que decir una de las tres, me gusta más la de ser propietario".