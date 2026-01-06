Gustavo Dulanto cuestiona aumento de cupo de extranjeros: "Apoyemos a lo nuestro"

El defensa central de Sport Boys, Gustavo Dulanto, expresó su desacuerdo con el aumento de cupo de extranjeros para la próxima temporada de la Liga 1, que permitirá tener hasta 7 jugadores foráneos en un equipo.

En declaraciones para Radio Ovación, el zaguero de 30 años señaló que muchos clubes optan por nacionalizar a algunos jugadores para tener más extranjeros en su plantel, quitando oportunidades a los futbolistas nacionales.

"Como futbolista peruano, apoyemos a lo nuestro. No tengo nada en contra de los extranjeros porque tengo muchos amigos pero he estado en el extranjero y siempre para el que llega a otro país es más difícil. Ahora sumar 7 extranjeros, hay equipos que tienen 4-5 nacionalizados, al final van a haber 11 extranjeros, no estoy muy de acuerdo con eso pero es decisión de la gente de arriba", cuestionó.

SU LLEGADA A BOYS

Por otra parte, Dulanto se refirió a su llegada a Sport Boys, tras su paso por ADT de Tarma y precisó que tuvo más de 6 ofertas, sin embargo, decidió decantarse por la "Misilera": "Estoy convencido que este va a ser un gran año para Sport Boys", sostuvo.