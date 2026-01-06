Deportes

Gustavo Dulanto cuestiona aumento de cupo de extranjeros: "Apoyemos a lo nuestro"

"Ahora sumar 7 extranjeros, hay equipos que tienen 4-5 nacionalizados, al final van a haber 11 extranjeros", cuestionó el defensa de Sport Boys.



El defensa central de Sport Boys, Gustavo Dulanto, expresó su desacuerdo con el aumento de cupo de extranjeros para la próxima temporada de la Liga 1, que permitirá tener hasta 7 jugadores foráneos en un equipo.

En declaraciones para Radio Ovación, el zaguero de 30 años señaló que muchos clubes optan por nacionalizar a algunos jugadores para tener más extranjeros en su plantel, quitando oportunidades a los futbolistas nacionales.

"Como futbolista peruano, apoyemos a lo nuestro. No tengo nada en contra de los extranjeros porque tengo muchos amigos pero he estado en el extranjero y siempre para el que llega a otro país es más difícil. Ahora sumar 7 extranjeros, hay equipos que tienen 4-5 nacionalizados, al final van a haber 11 extranjeros, no estoy muy de acuerdo con eso pero es decisión de la gente de arriba", cuestionó.

SU LLEGADA A BOYS

Por otra parte, Dulanto se refirió a su llegada a Sport Boys, tras su paso por ADT de Tarma y precisó que tuvo más de 6 ofertas, sin embargo, decidió decantarse por la "Misilera": "Estoy convencido que este va a ser un gran año para Sport Boys", sostuvo.


