Juan Cruz González, nuevo jugador de Cristal: "No daré ninguna pelota por perdida y correré hasta el último minuto"

El futbolista argentino, Cruz González, brindó sus primeras declaraciones tras convertirse en nuevo jugador de Sporting Cristal con miras al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores del presente año.

En declaraciones a la prensa, el lateral de 29 años expresó su entusiasmo por llegar a uno de los equipos más grandes del Perú y se comprometió con la hinchada a dejar todo de sí en cada partido.

"Estoy muy contento de estar acá, en un club muy grande del Perú. Al hincha de Cristal le digo que va a encontrar en mí a un jugador con mucho sacrificio y entrega. No daré ninguna pelota por perdida y correré hasta el último minuto. Vine a transpirar la camiseta de Cristal", dijo.

SU ESTILO DE JUEGO

Asimismo, Cruz González dio detalles sobre sus características de juego y destacó su labor ofensiva: "Defensivamente me siento bien, pero soy un lateral al que le gusta estar en contacto con la pelota y atacar. Creo que esa es una de mis características más fuertes", sostuvo.