Solano pide más oportunidades para entrenadores peruanos: "¿Cuándo vamos a progresar si nadie confía?"

El exfutbolista y director de la Selección de Pakistán, Nolberto Solano, se pronunció sobre la situación actual del fútbol peruano, tanto a nivel de Selección como de clubes y cuestionó las pocas oportunidades para los peruanos.

En entrevista para Radio Ovación, el popular "Maestrito" criticó el hecho de que los clubes apuesten más por técnicos y jugadores extranjeros, dejando de lado el tema de la formación de menores y quitando chances al talento nacional.

"No sé para dónde vamos, no confían en el técnico peruano, es lo mismo que pasa con los futbolistas ahora, le ponen a 7 extranjeros y no tienen chance, hay que tener sentido común. Cuándo vamos a progresar nosotros como entrenadores si nadie confía. Esto está así lastimosamente hace mucho tiempo y no tengo nada en contra de los extranjeros, pero para el peruano cuándo va a haber chance", dijo.

¿VOLVERÁ A PERÚ?

Por otra parte, Solano descartó dirigir próximamente a alguna categoría inferior de la Selección Peruana: "De momento tengo aquí un compromiso con la selección de Pakistán, mi contrato es hasta agosto y tienen intención de renovar", sostuvo.