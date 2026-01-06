El millonario garaje de Neymar: jet privado, helicóptero y Batimóvil

Neymar, atacante del Santos de Brasil, acaparó la atención al exhibir parte de su impresionante colección de vehículos de lujo a través de sus redes sociales. El futbolista compartió fotografías y un video en su cuenta de Instagram acompañados de una breve frase: “Los sueños pueden volverse realidad”, desatando miles de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes se observa un jet privado Dassault Falcon 900 LX, cuyo valor asciende a más de 46 millones de dólares. A este se suma un helicóptero Airbus H145, valorizado alrededor de 9 millones de dólares.

Una de las piezas que más llamó la atención fue una réplica del Batimóvil, utilizada en la película “Batman: El Caballero de la Noche” (2008). Este vehículo cuenta con 500 caballos de fuerza, fue exhibido en el Museo del Auto de los Sueños en San Roque y tiene un valor de cerca de 1,4 millones de dólares.

Todos estos vehículos estarían resguardados en la mansión de Neymar en Mangaratiba, una de las zonas más exclusivas de Brasil.

UN AÑO MÁS EN EL SANTOS

Mientras tanto, en el plano deportivo, el delantero brasileño renovó recientemente su contrato con Santos hasta diciembre de 2026, reforzando su vínculo con el club donde inició su carrera profesional y manteniendo viva la posibilidad de disputar el Mundial 2026.