Julio César Uribe descarta la llegada de Luis Advíncula: "Hoy tenemos a Juan Cruz González"

El director general de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció sobre la posibilidad de que Luis Advíncula regrese al cuadro rimense con miras a reforzar el equipo para el inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En declaraciones a la prensa, el "Diamante" expresó el cariño que le tiene al "Rayo" y el valioso aporte futbolístico que representaría su regreso al club, sin embargo, fue enfático en descartar toda posibilidad de ficharlo, teniendo en cuenta la reciente incorporación del argentino Juan Cruz González.

"A Lucho (Advíncula) lo aprecio mucho, valoro su categoría y sabemos lo que nos puede dar. Tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan Cruz (González), quien será el lateral derecho y cuenta con nuestro respaldo. La respuesta ya fue dada de manera bastante clara: respetamos lo que hemos elegido y tenemos que ser consecuentes", dijo.

¿LLEGARÁ A ALIANZA?

De esta forma, Sporting Cristal descarta el fichaje de Luis Advíncula para el inicio de temporada, dejando el camino libre para que pueda llegar a otro club, como Alianza Lima, cuya directiva habría consultado a Boca Juniors sobre la situación del jugador.