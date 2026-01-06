Recuperación en tiempo récord: Erick Noriega ya entrena con Gremio tras superar complicada lesión

El futbolista peruano, Erick Noriega, inició el 2026 con buenas noticias, y es que el "Samurai" ya viene participando de la pretemporada con su club, Gremio de Porto Alegre, tras superar una complicada lesión.

Como se recuerda, el volante central de 24 años tuvo un 2025 destacado, siendo pieza fundamental en el esquema de Alianza Lima, lo cuál le permitió dar el salto al fútbol brasileño.

No obstante, en noviembre pasado, el jugador, que también se desempeña como defensa central, sufrió una lesión que lo ponía en riesgo de estar fuera de los campos de juego por varios meses, sin embargo, Noriega logró recuperarse justo a tiempo para iniciar la pretemporada.

COPA SUDAMERICANA

Cabe precisar que Gremio terminó la temporada pasada en el puesto 9 de la tabla de posiciones, por lo cuál le corresponde jugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana este año, además del Brasileirao y los torneos estaduales.