DT de Cienciano descarta el fichaje de Fernando Pacheco: "Estamos valorando otras posibilidades"

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, se pronunció tras los rumores sobre presuntas negociaciones del cuadro cusqueño para contratar al atacante Fernando Pacheco, quien actualmente se encuentra como agente libre.

En conferencia de prensa, el estratega argentino descartó cualquier posibilidad de que el exfutbolista de Sporting Cristal llegue al "Papá" y precisó que la directiva y el comando técnico se encuentran evaluando otras alternativas.

"Estamos valorando otras posibilidades para Cienciano y buscamos otras características específicas para el puesto; la posibilidad no es real", manifestó el director técnico argentino al ser consultado sobre el tema.

LE TIENE APRECIO

Pese a ello, Melgarejo dejó en claro la buena relación que mantiene con el futbolista: "Pacheco es un chico al que quiero mucho, lo tuve en el ‘Muni’ y pasamos buenos momentos juntos en esa etapa", sostuvo.