Universitario de Deportes inició su pretemporada en Campo Mar con exámenes médicos

El club Universitario de Deportes dio inicio oficial a su pretemporada 2026 con la realización de los exámenes médicos correspondientes, previo a los trabajos precompetitivos en el recinto de Campo Mar, ubicado en Lurín.

Futbolistas como Caín Farra, Williams Riveros, Martín Pérez Guedes, José Carabalí, entre otros integrantes del plantel, acudieron al primer día de entrenamientos en su camino hacia la defensa del título nacional y la obtención del tetracampeonato.

Por su parte, el director técnico del cuadro crema, Javier Rabanal, aprovechó la primera jornada de trabajos para realizar un recorrido por las instalaciones de Campo Mar y conocer mejor el lugar en donde llevarán a cabo gran parte de la preparación para el torneo local y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

NOCHE CREMA

Cabe precisar que "La Noche Crema 2026", presentación oficial del equipo ante su hinchada, se llevará a cabo el próximo sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, donde los dirigidos por Javier Rabanal sostendrán un encuentro amistoso ante la Universidad de Chile.