Christian Cueva ANHELA salir campeón con Juan Pablo II: "Siempre soñamos con un título"

Tras ser anunciado como flamante fichaje de Juan Pablo II luego de su paso por Emelec de Ecuador, Christian Cueva brindó una serie de declaraciones para las redes sociales del equipo, donde reveló los objetivos que tiene el club para esta temporada.

De acuerdo a lo comentado por 'Aladino', el plantel está mentalizado en conseguir cosas importantes esta temporada en la Liga Peruana de Fútbol. Además, destacó las cualidades del entrenador, Marcelo Zulueta.

“Es un técnico que le gusta la intensidad, el juego; creo que el grupo lo está entendiendo. Lo grupal hace lo individual. El objetivo principal será pelear arriba. Siempre soñamos con un título. Si no se da, siempre es bueno estar en un torneo internacional”, mencionó.

¿CÓMO TERMINÓ LA TEMPORADA PASADA EL EQUIPO?

De la mano de Santiago Acasiete, en su primera temporada en la máxima división del fútbol peruano, Juan Pablo II tuvo una participación complicada, ya que hasta la última jornada de la Liga 1 2025 luchó para no descender.