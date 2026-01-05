Luis Ramos y su objetivo personal en Alianza: "Buscaré anotar la mayor cantidad de goles"

El delantero de Alianza Lima, Luis Ramos, se pronunció tras el inicio de la pretemporada y el cómo vive sus primeros días como jugador del cuadro blanquiazul, tras su paso por el América de Cali de Colombia.

En declaraciones a la prensa, el artillero de 26 años expresó su felicidad por el inicio de esta nueva etapa en su carrera profesional y aseguró que buscará retribuirle al hincha y a la institución con goles.

"Muy feliz de empezar los entrenamientos, estoy con mucha ilusión y hay que prepararse para lo que viene. En lo grupal queremos lograr el título con Alianza y en lo personal buscaré anotar la mayor cantidad de goles, y jugar todos los partidos posibles", dijo.

OTRAS OFERTAS

Asimismo, Ramos reveló que tenía otras ofertas para continuar su carrera en el extranjero, sin embargo, decidió optar por el cuadro íntimo "por el calor de la gente y por la forma en que viven los partidos".