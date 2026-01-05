Alexis Arias se despide de Melgar tras 12 temporadas: "Con lágrimas en los ojos"

El futbolista peruano, Alexis Arias rompió su silencio tras conocerse su salida del club Melgar de Arequipa, equipo en el que estuvo durante doce largas temporadas, consolidándose como uno de las figuras más emblemáticas del plantel.

A través de su cuenta oficial en Instagram, el mediocampista de 30 años compartió una extensa publicación agradeciendo a la institución rojinegra por permitirle defender sus colores durante doce temporadas.

"Hoy con lágrimas en los ojos pero de felicidad de haber dejado la vida en la cancha por estos colores, me despido después de compartir 12 años de muchos sueños que anhele cuando apenas pise Arequipa, una ciudad que no conocía y que no sabía lo que me esperaba, pero tan largo y bonito fue el camino que a base de esfuerzo se fueron consiguiendo los objetivos con el fin de dejar en alto el nombre Melgar y Arequipa", se lee en la publicación.

DESEA VOLVER

No obstante, Arias no ocultó su deseo de poder regresar al equipo de sus amores en un futuro no muy lejano: "Pero esto no termina aquí, sé que la vida quizás no tan lejano, nos volverá a juntar! Dale Domino!!", finalizó.