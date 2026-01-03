Vacaciones útiles: Estas son las sedes de la Academia IPD en Lima Metropolitana y Callao

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anuncia las sedes en las que se desarrollará el programa gratuito ‘La Academia IPD’ en Lima Metropolitana y Callao, donde a partir del 9 de enero se iniciarán las clases en un total de 15 deportes.

Se puede realizar la preinscripción a través de la dirección web https://appweb.ipd.gob.pe/academia/web/

Serán 14 recintos deportivos en distintos distritos de la capital, los cuales ya cuentan con ambientes adecuados y equipamiento necesario para la práctica deportiva de las niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años que serán parte de la Academia IPD 2026.

Para 2026, la gran novedad serán dos nuevas sedes, que tienen infraestructura de primer nivel y albergaron los recientes Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025: el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde.

En Villa María del Triunfo habrá sóftbol, fútbol y vóley, en tanto que en el Complejo de la Costa Verde (San Miguel) se tendrán clases de vóley.

También se desarrollarán clases en el Estadio Nacional, con las disciplinas de fútbol, atletismo, tenis de campo, boxeo, vóley, judo, baloncesto, paratletismo y fútbol para ciegos.

Mientras que en San Juan de Lurigancho estarán disponibles los Complejos Deportivos IPD de Canto Grande (atletismo, rugby, tenis de campo, baloncesto y boxeo); Chacarilla de Otero (baloncesto, lucha amateur y vóley); y Mangomarca (vóley, fútbol y baloncesto).

En el Cono Norte ya están listos el Complejo Deportivo IPD de Carabayllo (baloncesto, fútbol, boxeo y vóley) y el de Huandoy, en Los Olivos, con fútbol, baloncesto y vóley.

Otras sedes habilitadas con gran participación de alumnos en años anteriores y que volverán a abrir sus puertas serán la de San Juan de Miraflores (vóley, rugby, fútbol y karate), el Coliseo Dibós en San Borja (baloncesto), el Complejo de Matute (La Victoria) con boxeo y vóley; y la sede de Santa Anita (vóley, boxeo y fútbol).

Asimismo, gracias al trabajo coordinado con municipalidades, se contará con sedes externas, en donde el IPD se encarga de proporcionar los deportes y la logística necesaria para el desarrollo de las actividades.

En Surquillo habrá judo, y en La Punta (Callao) se dictarán clases de remoergómetro y canotaje

Vale destacar que la Academia IPD 2026 se dictará de forma gratuita a nivel nacional. La preinscripción virtual será a partir del 2 de enero, la validación presencial desde el 5 de enero en complejos de Lima o sedes designadas en regiones.

De esta forma, el IPD busca la masificación deportiva y recreativa en la población peruana, con el fin de identificar a los nuevos talentos deportivos para promover su iniciación en el alto rendimiento.