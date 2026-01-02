Martín Távara elegido como el mejor lanzador de tiros libres del mundo: superó a Lionel Messi

La Liga 1 2025 no terminó de la mejor manera para Sporting Cristal, ya que finalizó el Torneo Peruano en el tercer lugar, logrando su clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. A lo largo del certamen, Martín Távara fue uno de los más destacados del combinado cervecero.

El volante rímense tuvo momentos importantes con la escuadra celeste, siendo uno de sus partidos más recordados por los hinchas el enfrentamiento ante Alianza Lima en Matute, duelo donde hizo un hat-trick y, gracias a ello, pudo ingresar a competir en un reconocido ranking mundial.

MARTÍN TÁVARA SE IMPUSO A LIONEL MESSI

Los goles de Martín Távara de pelota parada tuvieron su recompensa. En una nómina conocida como los especialistas en tiros libres, el mediocampista peruano se impuso con cinco goles a figuras de talla mundial como Lionel Messi (3) y Julián Álvarez, con la misma cantidad de tantos del mismo método del actual futbolista del Inter Miami.

Por sus buenas actuaciones en la temporada, donde logró estar presente en 40 partidos y llegó a marcar 10 tantos y entregar 6 asistencias, valió que Sporting Cristal anunciara su renovación por todo el 2027 con el propósito de seguir creciendo deportivamente.