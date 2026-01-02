Paolo Guerrero tras renovar con Alianza: "Quiero darle alegría al hincha"

El delantero Paolo Guerrero brindó sus primeras declaraciones tras confirmarse su renovación de contrato con Alianza Lima, vínculo contractual que fue extendido por toda la próxima temporada.
En declaraciones para Alianza Lima TV, el "Depredador" expresó su felicidad por poder jugar una temporada más en el club de sus amores y se comprometió a trabajar arduamente para retribuirle al hincha y a la institución con muchas alegrías.
"Poder renovar con el equipo de mis amores es una felicidad enorme. Quiero anotar goles, sumar triunfos y darle alegría al hincha, que es lo que más quiere ver a su equipo ganar. Espero que este 2026 sea un año maravilloso para todo el aliancismo", dijo.
SU RENDIMIENTO EN EL EQUIPO
Asimismo, Guerrero hizo un balance sobre el año y media que lleva en el cuadro de La Victoria: "Anoté muchos goles, hubiese querido meter mucho más. Me quedé con eso de llegar a la cifra que yo tenía marcada, pero creo que lo más importante es darle victorias al equipo. De forma grupal, no conseguimos el objetivo principal que teníamos", sostuvo.