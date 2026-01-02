Carlos Silvestri tras la llegada de Barcos a FC Cajamarca: "El equipo puede ocupar un puesto de torneo internacional"

Carlos Silvestri, director técnico del recién ascendido FC Cajamarca, se pronunció tras confirmarse el fichaje del delantero Hernán Barcos, quien reforzará al cuadro cajamarquino en la próxima temporada tras su salida de Alianza Lima.

En entrevista para el diario Depor, el estratega habló sobre los objetivos del club tras el fichaje del "Pirata" y señaló que buscarán llegar a los puestos más altos de la tabla de posiciones para conseguir, por lo menos, un cupo a un torneo internacional.

"Ya aprendí que uno tiene que buscar el máximo nivel de conseguir el mejor objetivo. Si por ahí no lo consigues, fue tu meta conseguirlo y trabajar para eso, de repente te quedas por poco margen y estamos hablando de que el equipo puede ocupar un puesto de torneo internacional si buscas el primer lugar, porque no hay margen", dijo.

SOBRE LAS NEGOCIACIONES CON HERNÁN

Asimismo, Silvestri dio detalles sobre las negociaciones que se tuvieron para contar con los servicios de Barcos, quien habría mostrado toda su disposición y compromiso para que el proyecto salga adelante.

"Nos tomamos un café en Cajamarca, conversamos, me agradó la conversación, y creo yo que rápidamente él se dio cuenta de todo lo que se quiere proyectar con el equipo, desde el comando técnico, desde la dirigencia, porque es una familia que maneja el club, eso también le da un tono particular, una familia, todos apasionados por el fútbol. Todos tienen un rol, y Hernán encaja bien", sostuvo.