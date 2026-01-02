Liga 1 2026: conoce los fichajes realizados por los principales clubes del fútbol peruano

Los equipos llamados a pelear el campeonato, así como varias instituciones del interior, ya muestran señales claras de cómo encararán la próxima temporada de la Liga 1.

Aunque el calendario competitivo atraviesa una etapa sin partidos oficiales desde hace algunas fechas, los clubes del fútbol peruano no han detenido su actividad. La pausa ha sido aprovechada para realizar ajustes profundos en los planteles, con salidas relevantes, incorporaciones estratégicas y renovaciones clave. Los equipos llamados a pelear el campeonato, así como varias instituciones del interior, ya muestran señales claras de cómo encararán la próxima temporada de la Liga 1.

Universitario de Deportes: renovarse con criterios claros

La ‘U’ ha apuntado a una reestructuración profunda tras cerrar la temporada anterior con éxito en lo deportivo y varios ajustes en el plantel y en la dirección técnica.

Altas

Javier Rabanal (Director técnico)

Caín Fara (defensa)

Diego Romero (arquero)

Sekou Gassama (delantero)

Héctor Fértoli (volante/ofensivo)

Bajas

Jorge Fossati (Director técnico)

Sebastián Britos (arquero)

Gabriel Costa (delantero)

Diego Churín (delantero)

Jairo Vélez (volante)

Rodrigo Ureña (volante)

Renovaciones

Horacio Calcaterra

Matías Di Benedetto

Miguel Vargas

Williams Riveros y José Rivera a la espera de sus nacionalizaciones para ser inscritos.

Alianza Lima: ambición con mezcla de juventud y experiencia

El cuadro blanquiazul ha sido uno de los clubes más activos, con movimientos que buscan balancear renovación y consistencia.

Altas

Pablo Guede (Director técnico)

Jairo Vélez (volante)

Alejandro Duarte (arquero)

D’Alessandro Montenegro (defensa)

Cristian Carbajal (defensa)

Luis Ramos (delantero)

Federico Girotti (delantero)

Mateo Antoni (por confirmar como extranjero)

Bajas

Néstor Gorosito (Director técnico)

Hernán Barcos (delantero)

Pablo Ceppelini (volante)

Guillermo Enrique (defensa)

Ricardo Lagos (defensa)

Ángelo Campos (arquero)

Matías Succar (delantero, préstamo)

Brian Arias (defensa, préstamo)

Cristian Neira (volante, préstamo)

Said Peralta (salida)

Renovaciones

Eryc Castillo

Renzo Garcés

Ángel de la Cruz

Paolo Guerrero

Alan Cantero

Sporting Cristal: ajustes ofensivos y salida de piezas claves

Sporting Cristal ha movido piezas en ofensiva, aunque ha visto partir a varios defensores y porteros.

Altas

Gabriel Santana

Juan Cruz González

Cristiano da Silva

Bajas

Alejandro Duarte (arquero)

Nicolás Pasquini (defensa)

Jhilmar Lora (defensa)

Fernando Pacheco (delantero)

Gilmar Paredes (defensa, fichado por UTC)

Gabriel Alfaro (defensa)

Matías Córdova (arquero)

Renovaciones

Martín Távara

Rafael Lutiger

Irven Ávila

Leandro Sosa

Cusco FC: refuerzos para dar pelea arriba

Cusco FC ha confirmado refuerzos con jugadores con experiencia en la Liga 1 y de buen rendimiento para potenciar su estructura ofensiva y defensiva.

Altas

Gabriel Carabajal

José Manzaneda

Gu Rum Choi

Diego Soto

José Bolívar

Bajas

Luis Ramos (salida al extranjero o a otro club)

Renovaciones

Miguel Rondelli (Director técnico)

Lucas Colitto (por confirmar continuidad)

FBC Melgar: continuidad y algunos ajustes puntuales

FBC Melgar ha optado por contrataciones estratégicas y renovar la base que compitió fuertemente en la temporada anterior.

Altas

Pablo Erustes

Jeriel De Santis

Franco Zanelatto

Jesús Alcántar

Javier Salas (por confirmar)

Bajas

Mariano Barreda (préstamo)

Percy Liza (préstamo)

Mathías Llontop (préstamo)

Pier Barrios

Tomás Martínez

Renovaciones

Horacio Orzán

Ricardo Farro

Lautaro Guzmán

Alec Deneumostier

​Actividad en el resto de clubes de la Liga 1

Además de los equipos tradicionales, otras instituciones también registran movimientos en este periodo sin competencia oficial, principalmente con incorporaciones puntuales y salidas por préstamo o finalización de contrato.

Clubes con novedades:

UTC: refuerzos en el arco y el mediocampo, con la llegada de jugadores provenientes de clubes grandes.

Sport Boys: varias bajas en su plantel principal y reorganización interna.

Estos movimientos reflejan un mercado activo, aunque desigual, marcado por las posibilidades económicas y los objetivos deportivos de cada institución.