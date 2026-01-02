Liga 1 2026: conoce los fichajes realizados por los principales clubes del fútbol peruano

Aunque el calendario competitivo atraviesa una etapa sin partidos oficiales desde hace algunas fechas, los clubes del fútbol peruano no han detenido su actividad. La pausa ha sido aprovechada para realizar ajustes profundos en los planteles, con salidas relevantes, incorporaciones estratégicas y renovaciones clave. Los equipos llamados a pelear el campeonato, así como varias instituciones del interior, ya muestran señales claras de cómo encararán la próxima temporada de la Liga 1.
Universitario de Deportes: renovarse con criterios claros
La ‘U’ ha apuntado a una reestructuración profunda tras cerrar la temporada anterior con éxito en lo deportivo y varios ajustes en el plantel y en la dirección técnica.
Altas
-
Javier Rabanal (Director técnico)
-
Caín Fara (defensa)
-
Diego Romero (arquero)
-
Sekou Gassama (delantero)
-
Héctor Fértoli (volante/ofensivo)
Bajas
-
Jorge Fossati (Director técnico)
-
Sebastián Britos (arquero)
-
Gabriel Costa (delantero)
-
Diego Churín (delantero)
-
Jairo Vélez (volante)
-
Rodrigo Ureña (volante)
Renovaciones
-
Horacio Calcaterra
-
Matías Di Benedetto
-
Miguel Vargas
-
Williams Riveros y José Rivera a la espera de sus nacionalizaciones para ser inscritos.
Alianza Lima: ambición con mezcla de juventud y experiencia
El cuadro blanquiazul ha sido uno de los clubes más activos, con movimientos que buscan balancear renovación y consistencia.
Altas
-
Pablo Guede (Director técnico)
-
Jairo Vélez (volante)
-
Alejandro Duarte (arquero)
-
D’Alessandro Montenegro (defensa)
-
Cristian Carbajal (defensa)
-
Luis Ramos (delantero)
-
Federico Girotti (delantero)
-
Mateo Antoni (por confirmar como extranjero)
Bajas
-
Néstor Gorosito (Director técnico)
-
Hernán Barcos (delantero)
-
Pablo Ceppelini (volante)
-
Guillermo Enrique (defensa)
-
Ricardo Lagos (defensa)
-
Ángelo Campos (arquero)
-
Matías Succar (delantero, préstamo)
-
Brian Arias (defensa, préstamo)
-
Cristian Neira (volante, préstamo)
-
Said Peralta (salida)
Renovaciones
-
Eryc Castillo
-
Renzo Garcés
-
Ángel de la Cruz
-
-
Alan Cantero
Sporting Cristal: ajustes ofensivos y salida de piezas claves
Sporting Cristal ha movido piezas en ofensiva, aunque ha visto partir a varios defensores y porteros.
Altas
-
Gabriel Santana
-
Juan Cruz González
-
Cristiano da Silva
Bajas
-
Alejandro Duarte (arquero)
-
Nicolás Pasquini (defensa)
-
Jhilmar Lora (defensa)
-
Fernando Pacheco (delantero)
-
Gilmar Paredes (defensa, fichado por UTC)
-
Gabriel Alfaro (defensa)
-
Matías Córdova (arquero)
Renovaciones
-
-
Rafael Lutiger
-
Irven Ávila
-
Leandro Sosa
Cusco FC: refuerzos para dar pelea arriba
Cusco FC ha confirmado refuerzos con jugadores con experiencia en la Liga 1 y de buen rendimiento para potenciar su estructura ofensiva y defensiva.
Altas
-
Gabriel Carabajal
-
José Manzaneda
-
Gu Rum Choi
-
Diego Soto
-
José Bolívar
Bajas
-
Luis Ramos (salida al extranjero o a otro club)
Renovaciones
-
Miguel Rondelli (Director técnico)
-
Lucas Colitto (por confirmar continuidad)
FBC Melgar: continuidad y algunos ajustes puntuales
FBC Melgar ha optado por contrataciones estratégicas y renovar la base que compitió fuertemente en la temporada anterior.
Altas
-
Pablo Erustes
-
Jeriel De Santis
-
Franco Zanelatto
-
Jesús Alcántar
-
Javier Salas (por confirmar)
Bajas
-
Mariano Barreda (préstamo)
-
Percy Liza (préstamo)
-
Mathías Llontop (préstamo)
-
Pier Barrios
-
Tomás Martínez
Renovaciones
-
Horacio Orzán
-
Ricardo Farro
-
Lautaro Guzmán
-
Alec Deneumostier
Actividad en el resto de clubes de la Liga 1
Además de los equipos tradicionales, otras instituciones también registran movimientos en este periodo sin competencia oficial, principalmente con incorporaciones puntuales y salidas por préstamo o finalización de contrato.
Clubes con novedades:
UTC: refuerzos en el arco y el mediocampo, con la llegada de jugadores provenientes de clubes grandes.
Sport Boys: varias bajas en su plantel principal y reorganización interna.
Estos movimientos reflejan un mercado activo, aunque desigual, marcado por las posibilidades económicas y los objetivos deportivos de cada institución.
-
Atlético Grau: renovaciones estratégicas para sostener su proyecto deportivo.
-
FC Cajamarca: incorporaciones de experiencia para reforzar su ofensiva.