Universitario de Deportes viene afinando los últimos detalles de su plantel para iniciar los trabajos precompetitivos de cara al inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En ese sentido, desde Ate buscan un último fichaje del exterior para el mediocampo.

Tras la salida del chileno Rodrigo Ureña, la directiva viene evaluando un nombre en particular que viene desde Argentina. Según el periodista Wilmer Robles, la "U" buscaría fichar a Iván Tapia, hijo del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia.

"Universitario de Deportes está en búsqueda de un volante ofensivo. Hay un par de opciones, pero una es la del volante argentino Iván Tapia, de 27 años, por quien preguntaron condiciones", señaló.

SOBRE IVÁN TAPIA

Cabe precisar que el hijo del "Chiqui" Tapia se desempeña como volante ofensivo. Su formación la hizo en Barracas Central y un tuvo paso por San Lorenzo de Almagro. El hecho de estar como agente libre facilitaría las negociaciones con el cuadro crema, no obstante, hasta el momento no existe una oferta formal.