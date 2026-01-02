Germán Leguía sobre Javier Rabanal: "Espero que busque a jóvenes"

El exjugador de Universitario de Deportes, Germán Leguía, se pronunció sobre la llegada del español Javier Rabanal como nuevo entrenador del cuadro crema para la próxima temporada, en reemplazo de Jorge Fossati.

En diálogo con Radio Ovación, Leguía señaló que espera un trabajo bastante similar a lo que Rabanal hizo durante su paso por Independiente del Valle de Ecuador, en ese sentido, lo exhortó a apostar por los jóvenes.

"Espero que este entrenador, que tiene esa costumbre, busque a jóvenes y hagamos un equipo de eso que hizo en IDV", comentó Leguía en declaraciones para el citado medio.

SOBRE EL REGRESO DE ROMERO

Asimismo, Leguía expresó su felicidad por el regreso del arquero Diego Romero a tienda crema para cubrir el puesto dejado por Sebastián Britos tras su paso por el Banfield de Argentina.

"El nombre que más me ha alegrado es el chico Romero, el arquero. Ese, para mí, nunca se debió ir de Universitario. Ahorita sería el arquero número 1 de la selección y lejos. Me alegro mucho que él venga", sostuvo.