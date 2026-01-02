Academia IPD 2026 Inicia su proceso de inscripción el 2 de enero para Lima y regiones

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) anuncia que, a partir del 2 de enero de 2026, estará abierto el proceso de inscripción para el programa gratuito "La Academia IPD" a nivel nacional, beneficiando a niños y jóvenes de Lima y regiones.

Disciplinas Deportivas

La Academia IPD ofrece 26 disciplinas deportivas, incluyendo: Ajedrez, atletismo, baloncesto, handball, sóftbol, boxeo, canotaje, fútbol, fútbol para ciegos, futsal, gimnasia, judo, karate, kickingball, kickboxing, kung fu, levantamiento de pesas, lucha amateur, marcha atlética, paratletismo, remoergómetro, rugby, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa y voleibol.

Beneficios

- Desarrollar habilidades motrices y específicas en niños y adolescentes de 6 a 17 años

- Identificar talentos deportivos y promover la iniciación deportiva de alta competencia

- Incrementar la masificación deportiva y recreativa en la población peruana

Sedes

El programa se desarrollará en los Complejos Regionales del Deporte (CRDs) y en otras sedes del IPD en Lima y regiones, con ambientes adecuados y equipamiento necesario para la práctica deportiva.

En Lima las dos nuevas sedes serán el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo y el Complejo Deportivo IPD Costa Verde, que se suman al Complejo Deportivo Canto Grande, Estadio Nacional, Coliseo Dibós, entre otros.

¿Cómo Inscribirse?

- Fecha de inicio de inscripciones: 2 de enero de 2026

- Modalidad de inscripción: Virtual a través de la dirección web https://appweb.ipd.gob.pe/academia/web/

- Fecha de inicio de clases: 9 de enero en Lima y 15 de enero en regiones.