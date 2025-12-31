Jean Ferrari confirma que el nuevo DT de Perú será anunciado la primera semana de enero

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, brindó detalles sobre los avances de la FPF en la búsqueda del nuevo director técnico para la Selección Peruana de Fútbol, con miras al próximo proceso clasificatorio al Mundial 2026.

En declaraciones públicas, el también exadministrador de la "U" confirmó que la etapa de evaluaciones de los posibles candidatos llegó a su fin y la Federación dará a conocer al nuevo estratega de la "Bicolor" en este próximo mes de enero.

"Ya la etapa de hacer evaluación terminó, la elección de candidatos también. Hoy estoy en etapa de entrevistas donde ya he conversado con algunos y la primera semana de enero estamos prácticamente definiendo al comando técnico", dijo.

SERÁ SUDAMERICANO

Asimismo, Ferrari confirmó que el nuevo DT de Perú será sudamericano, descartando así la posibilidad de traer a un entrenador de otro continente.

"Es sudamericano, no soy de la idea de traer algún europeo u otro continente por un tema de realidad país. Hay que saber las limitaciones que tenemos como país y la dificultad de lo cultural", añadió.