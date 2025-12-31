No jugará en la "U": Sport Boys anuncia la continuidad de Emilio Saba

A través de sus redes sociales, el club Sport Boys del Callao anunció que el futbolista Emilio Saba continuará jugando en el cuadro chalaco por toda la temporada 2026, tras llegar a un acuerdo con Melgar, club que lo había cedido a préstamo este 2025.

"¡Se queda en casa! Emilio Saba continuará siendo parte de ‘El Primer Campeón’ por toda la temporada 2026. Continuamos trabajando con lealtad, confianza y compromiso para escribir la nueva historia del Club Sport Boys", publicó la "Milisera" en su cuenta de X.

Emilio Saba continuará jugando en el cuadro del primer puerto, que anteriormente anunció las renovaciones de Oslimg Mora, Hansell Riojas y Leonel Solís, así como los fichajes de Rolando Díaz, Percy Liza y Diego Melián.

NO LLEGA A LA "U"

Con este anuncio de Sport Boys, se descarta la llegada de Saba a Universitario de Deportes, tras varios de especulaciones sobre su posible fichaje por el cuadro merengue para reforzar la banda derecha.