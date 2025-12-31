Franco Velazco llama "hinchas de celular" a quienes critican los fichajes de la "U"

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, expresó su enérgico rechazo a las críticas que vienen por parte de un sector de la hinchada crema, por los refuerzos que vienen llegando al club y la planificación de la próxima temporada.

Al respecto, el titular de la institución merengue calificó como "hinchas de celular" a todos los críticos de las gestiones que viene realizando la directiva de cara al inicio de la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

"Que algunos no saquen de contexto mi adjetivo dirigido a esos hinchas de celular (menos mal pocos) que no han dejado de atacar, criticar, exponer al club todo este mes por unos "likes", esos que quieren llamar la atención con la zozobra y el cuento de la crisis. No hemos empezado siquiera la pretemporada, menos el torneo y nuestra institución, plantel, comando técnico y directivos ya están prejuzgados sin haber pisado una cancha fútbol", publicó en su cuenta de X.

En ese sentido, Velazco ratificó el valor que tienen los hinchas merengues para la institución: "Para nosotros el principal activo de la U siempre serán sus hinchas, los de verdad, los que exigen o apoyan con la razón y análisis desde la tribuna sea con un silbido, apretada o aplauso porque nada se puede esconder en una cancha de fútbol. Hoy estamos por cerrar un año histórico, increíblemente desdibujado por ‘likes’", sostuvo.