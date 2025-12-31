Deportes

Hace 2 horas

Federico Girotti tras firmar por Alianza: "Me siento orgulloso de vestir estos colores"

"Mi objetivo personal es ayudar al equipo a salir campeón y hacer la mayor cantidad de goles", señaló el delantero argentino.



El delantero argentino, Federico Girotti, brindó sus primeras declaraciones tras ser presentado como nuevo jugador de Alianza Lima para reforzar la ofensiva con miras al inicio de la Liga 1 2026 y la Copa Libertadores.

En conversación con Alianza Lima TV, el atacante de 26 años expresó su emoción por este nuevo reto en su carrera profesional y aseguró que buscará aportar con la mayor cantidad de goles posible para la obtención del título nacional.

"Mi objetivo personal es ayudar al equipo a salir campeón y hacer la mayor cantidad de goles. Sé que para eso me trajeron (...) He recibido muchos mensajes de apoyo y bienvenida. Sé que es un club masivo en el Perú y me siento orgulloso de vestir estos colores", dijo.

SOBRE PAOLO GUERRERO

Asimismo, Girotti expresó su admiración por Paolo Guerrero: "Seguramente le pediré muchos consejos. Es un delantero que jugó en los mejores equipos del mundo y tener un compañero de esa historia va a ser muy lindo, porque voy a aprender mucho de él", sostuvo.


Temas Relacionados: Alianza LimaDeportesFederico GirottiLiga 1

También te puede interesar:

BANNER