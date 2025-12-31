Roberto Carlos es operado de urgencia en Brasil por un problema cardíaco

La leyenda del Real Madrid y de la selección brasileña, Roberto Carlos, fue intervenido quirúrgicamente de urgencia tras realizarse unos chequeos médicos en un hospital de Sao Paulo, en Brasil.

La operación se realizó después de que unas pruebas médicas de rutina, a las que acudió por un trombo detectado en una pierna, revelaran que un porcentaje significativo de su corazón no funcionaba correctamente.

Dicha cirugía, inicialmente planificada para unos 40 minutos, se prolongó hasta casi tres horas debido a complicaciones durante la implantación de un catéter destinado a corregir el problema cardíaco. Según las primeras informaciones, el procedimiento concluyó con éxito y el exfutbolista de 52 años se encuentra estable en planta y fuera de peligro, aunque permanecerá en observación.

Pronóstico favorable y seguimiento médico

El entorno del brasileño transmite tranquilidad y confirma que todo ha quedado en un susto. No obstante, como medida de precaución, se decidió mantenerlo bajo observación al menos 48 horas para asegurar que su evolución continúa siendo positiva y no surgen complicaciones posteriores.

Carrera llena de éxitos

Roberto Carlos, actual embajador del Real Madrid, es considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Durante su carrera, fue campeón mundial con Brasil en 2002, ganó dos Copas Américas, una Copa Confederaciones, tres Ligas de Campeones y cuatro ligas españolas con el Madrid, entre otros títulos.