Ceppelini lanza polémico mensaje tras salida de Mauricio Arrasco de Alianza Lima: “Mereces un lugar donde te valoren”

Alianza Lima continúa atravesando un periodo de reestructuración de cara a la temporada 2026, marcado tanto por la llegada de refuerzos como por la salida de jugadores formados en casa. Uno de los casos más comentados en las últimas horas es el de Mauricio Arrasco, quien se despidió oficialmente del club tras no renovar contrato y no lograr continuidad en el primer equipo.

A través de sus redes sociales, Arrasco expresó un mensaje cargado de emoción por su salida del club donde se formó desde los 10 años. El mediocampista agradeció a la institución por los aprendizajes personales y futbolísticos acumulados durante más de una década, y se despidió deseándole éxitos al equipo. Todo apunta a que su futuro estaría ligado a Cajamarca FC.

La publicación generó diversas reacciones, pero la que más llamó la atención fue la de Pablo Ceppelini. El volante uruguayo, que también dejó Alianza Lima recientemente, envió un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta a la interna del club. “Amigo, mereces un lugar donde te valoren. Tenes una calidad y condiciones tremendas. La vas a romper toda en 2026”, escribió, resaltando el talento de Arrasco y cuestionando implícitamente la falta de oportunidades que tuvo.

SU PASO POR ALIANZA

Cabe recordar que Pablo Ceppelini llegó a Alianza Lima con grandes expectativas, pero su rendimiento no terminó de convencer a la dirigencia blanquiazul, que decidió no extender su vínculo contractual. Su comentario reavivó el debate entre los hinchas sobre el manejo de los jóvenes valores en el club, en medio de un proceso de cambios que busca devolver al equipo íntimo al protagonismo local e internacional.