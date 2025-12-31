Presidente de Talleres sobre Federico Girotti: “Llega para ser goleador del fútbol peruano”

Andrés Fassi destacó las cualidades del nuevo refuerzo de Alianza Lima y se mostró convencido de que el delantero argentino será protagonista en la Liga 1.

A pocos días del inicio de la pretemporada de Alianza Lima, programada para el 2 de enero de 2026, uno de los fichajes que más expectativas genera es el del delantero argentino Federico Girotti. El atacante llega como una de las principales apuestas del club blanquiazul, que buscará el título de la Liga 1 Te Apuesto y afrontará la Copa Libertadores desde la Fase 1, donde enfrentará a 2 de Mayo de Paraguay.

Alianza Lima inicia una nueva etapa bajo la dirección técnica de Pablo Guede, quien asumió el cargo tras la salida de Néstor Gorosito. El estratega argentino tendrá el reto de conducir al equipo al campeonato en el año en que la institución celebra sus 125 años de fundación, con un plantel renovado y refuerzos pensados para competir a nivel local e internacional.

Sobre Girotti, Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, se mostró plenamente confiado en su rendimiento en el fútbol peruano. “Al hincha de Alianza Lima le digo que se encontrarán con un jugador dinámico, gran profesional, y que llega para ser goleador del fútbol peruano”, señaló el directivo en declaraciones a TV Perú Deportes, resaltando el compromiso y la capacidad ofensiva del atacante de 26 años.

SUS NÚMEROS EN TALLERES

En la temporada 2025, Federico Girotti disputó varios encuentros con Talleres, donde anotó cuatro goles y brindó dos asistencias, aportando tanto en lo colectivo como en el ataque. Según el portal especializado Transfermarkt, el exjugador de River Plate tiene un valor de mercado cercano a los 2 millones de euros, cifra que refleja la expectativa puesta en su llegada a La Victoria.