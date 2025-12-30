D'Alessandro Montenegro, nuevo jugador de Alianza: "Lucharé con todo por esta camiseta"

El futbolista D'Alessandro Montenegro brindó sus primeras declaraciones tras convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima, club al cual llega para reforzar la banda derecha la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

En conversación con Alianza V, el exjugador de ADT de Tarma confesó su felicidad al vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes del Perú y se comprometió a dar lo mejor de sí mismo en cada partido.

"Quiero agradecer primero al pueblo blanquiazul, a la dirigencia y a toda la hinchada. Siento una felicidad tremenda de poder estar aquí y vestir estos colores. Sé lo que es Alianza y voy a dar todo de mí; lucharé con todo por esta camiseta", dijo.

ADMIRA A ADVÍNCULA

Asimismo, Montenegro dio detalles sobre su estilo de juego y se calificó como un jugador polifuncional, pudiendo desempeñarse tanto de lateral derecho, como defensa central y hasta extremo. Además, expresó su admiración por Luis Advíncula.

"A nivel internacional admiro a Trent Alexander-Arnold y, en el Perú, a Luis Advíncula. Lo vi mucho en la selección y lo sigo por sus características, que siento que también tengo", sostuvo.